Bolsa de Lisboa encerra em queda e acompanha tendência da Europa

Bolsa encerra a cair

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Junho, 2022 • 17:44

A Bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira em queda, com o índice PSI a ceder 0,52% para 6.301,73 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 12 desceram e três subiram.

A liderar as perdas ficou a Semapa, que recuou 3,75% para 14,90 euros.

Entre as principais descidas ficaram ainda a Navigator, que se desvalorizou 2,73% para 3,99 euros e os CTT, que totalizaram menos 1,34% para 3,69 euros.

Com perdas inferiores a 1% ficaram a Mota-Engil (1,32 euros), a Jerónimo Martins (18,54 euros), a EDP Renováveis (23,19 euros), a Altri (6,45 euros), a Sonae SGPS (1,12 euros), a EDP (4,71 euros), a NOS (3,92 euros), a REN (2,92 euros) e a Galp (12,83 euros).

No sentido oposto, a liderar as subidas ficou a Corticeira Amorim, que aumentou 0,77% para 10,52 euros.

Também com subidas abaixo de 1% ficaram o BCP (0,20 euros) e a GreenVolt (7,50 euros).

No resto da Europa, Frankfurt retrocedeu 1,71%, Londres 1,54%, Madrid 1,49% e Paris 1,40%, no dia em que o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juro, mas anunciou que as compras líquidas de ativos ao abrigo do programa APP terminam em julho, mês no qual avança com uma subida de 25 pontos base.

De acordo com o comunicado divulgado após o fim da reunião de política monetária, a instituição presidida por Christine Lagarde anunciou que decidiu manter a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito em 0,00%, 0,25% e -0,50%, respetivamente.

No entanto, confirmou a expectativa de que as aquisições líquidas de ativos ao abrigo do seu programa de compra de ativos (Asset Purchase Programme -- APP) sejam concluídas a partir de 01 de julho e anunciou que irá aumentar a taxa de juro diretora em 25 pontos base na reunião de julho.