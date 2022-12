Bolsa de Lisboa fecha a cair 1,24% na última sessão do ano

© Pixabay

A bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira a cair na última sessão do ano, com o índice PSI a recuar 1,24% para 5.726,11 pontos, em linha com a restante Europa.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 desceram e os CTT ficaram inalterados em 3,08 euros.

A liderar as descidas ficou a GreenVolt, que cedeu 2,99% para 7,80 euros.

Entre as principais perdas figura também a EDP Renováveis que baixou 1,77% para 20,58 euros, a EDP, que totalizou menos 1,65% para 4,66 euros, a Corticeira Amorim, que subtraiu 1,58% para 8,72 euros, a NOS, que caiu 1,56% para 3,78 euros, o BCP, que se desvalorizou 1,48% para 0,15 euros e a Semapa, que desceu 1,44 para 12,36 euros.

Seguem-se a REN, que caiu 1,18% para 2,52 euros e a Jerónimo Martins, com menos 1,08% para 20,18 euros.

Com descidas inferiores a 1% ficaram a Galp (12,61 euros), a Navigator (3,45 euros), a Altri (5,01 euros), a Mota-Engil (1,17 euros) e a Sonae SGPS (0,94 euros).

No resto da Europa, Paris retrocedeu 1,52%, Madrid 1,07%, Frankfurt 1,05% e Londres 0,81%.