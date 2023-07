Bolsa de Lisboa fecha em baixa com Jerónimo Martins a perder mais de 6%

© Unsplash

A bolsa de Lisboa encerrou em queda esta quinta-feira, com o índice PSI a perder 1,36% para 6 188,54 pontos, em contraciclo com as restantes principais bolsas europeias, destacando-se a Jerónimo Martins com uma quebra superior a 6%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 desceram, três subiram, enquanto a Ibersol e a Semapa ficaram inalteradas em, respetivamente, 7 euros e 13,20 euros.

A liderar as descidas ficou a Jerónimo Martins, que se desvalorizou 6,17% para 24,92 euros, um dia depois de ter anunciado que o seu lucro subiu 36,3% no primeiro semestre, face a igual período de 2022, para 356 milhões de euros.

Entre as principais perdas figuram igualmente a EDP Renováveis, que desceu 2,98% para 17,89 euros, a Greenvolt, que cedeu 1,53% para 6,43 euros, a NOS, que perdeu 1,31% para 3,46 euros, e a EDP, que baixou 1,18% para 4,36 euros.

Com descidas abaixo de 1% ficaram a REN (2,51 euros), os CTT (3,68 euros), a Navigator (3,19 euros), a Mota-Engil (2,45 euros), a Corticeira Amorim (10,40 euros) e o BCP (0,26 euros).

Já depois do fecho do mercado, o BCP anunciou lucros de 423,2 milhões de euros no primeiro semestre, quase sete vezes os 62,2 milhões de euros registados dos primeiros seis meses de 2022.

No sentido oposto, a liderar os ganhos ficou a Altri, que avançou 2,55% para 4,43 euros.

Com subidas inferiores a 1% figuram a Galp (11,56 euros) e a Sonae SGPS (1,01 euros).

No resto da Europa, Paris cresceu 2,05%, Frankfurt 1,70%, Madrid 0,98% e Londres 0,21%.