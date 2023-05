Bolsa de Lisboa fecha positiva em contraciclo com Europa

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Maio, 2023 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa encerrou em alta esta terça-feira, com o índice PSI a registar uma subida de 0,31% para 6 113,60 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, nove subiram e sete desceram. Nas maiores subidas, o BCP teve um ganho de 3,70% para 0,22 euros, um dia após ter apresentado resultados. O único banco que integra o PSI, teve lucros de 215 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 90% face ao resultado dos três meses iniciais de 2022.

Nas descidas, os CTT caíram 2,02% para 3,64 euros.

As principais bolsas europeias fecharam negativas, com Londres a descer 0,34%, Milão 0,17%, Paris 0,16%, Frankfurt 0,12% e Madrid 0,11%.