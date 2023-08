Bolsa de Lisboa negoceia a subir 0,24% com Mota-Engil a liderar os ganhos

© EPA

A bolsa de Lisboa está a negociar em alta esta terça-feira com o índice PSI a subir 0,24% para 6 015,39 pontos, e com Mota-Engil a liderar os ganhos (+2,07%).

Pelas 08h40 (hora de Lisboa), das 16 cotadas no principal índice bolsista português, 12 subiam, três desciam e uma, a Corticeira Amorim mantinha-se inalterada em 9,72 euros, com a praça nacional a negociar em terreno positivo à semelhança das congéneres europeias.

As ações da Mota-Engil subiam 2,07% para 2,47 euros, a REN avançava 1,03% para 2,45 euros e a Navigator ganhava 0,88% para 3,22 euros.

A negociar abaixo de 1%, seguiam ainda a EDP a perder 0,61 para 4,14 euros, a Altri a ganhar 0,38% para 4,31 euros e a Semapa a recuperar 0,30% para 13,20 euros.

A Ibersol também valorizava 0,30% para 6,70 euros, enquanto a EDP Renováveis recuava para 0,27% para 16,72 euros.

As ações da holding Sonae, por sua vez, ganhavam 0,21% para 0,95 euros, os 'papéis' dos CTT subiam para 0,15% para 3,31 euros e os títulos do BCP subiam 0,12% para 0,25 euros.

Com uma pequena valorização surge igualmente a NOS, a ganhar também 0,12% para 3,30 euros.

As bolsas europeias iniciaram a sessão desta terça-feira com um comportamento misto, mas estão agora a transacionar em alta, num dia escasso em referências para o mercado e com os investidores a aguardarem pela intervenção do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, em Jackson Hole, nos Estados Unidos, na sexta-feira.