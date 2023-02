Bolsa de Lisboa negoceia em alta, com Galp a subir 1,20%

Porto, 12/08/2019 - Greve dos camionistas de matérias perigosas, várias bombas de gasolina na cidade do Porto. Bomba de gasolina da GALP no Freixo. ( José Carmo / Global Imagens ) © José Carmo / Global Imagens

A bolsa de Lisboa estava hoje a negociar em alta, a manter a tendência de abertura, com as ações da Galp a liderar os ganhos, a subirem 1,20% para 12,24 euros.

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI avançava 0,13% para 5.932,02 pontos, com 10 'papéis' a subirem e cinco a descerem.

Às ações da Galp seguiam-se as da Mota-Engil e BCP, que se valorizavam 1,14% para 1,95 euros e 1,08% para 0,21 euros.

As ações da Semapa, CTT e Corticeira Amorim eram outras das que mais se valorizavam, designadamente 0,64% para 12,64 euros, 0,40% para 3,78 euros e 0,21% para 9,38 euros.

As outras quatro ações que subiam de cotação registavam acréscimos entre 0,15% e 0,20%.

Em sentido contrário, as ações da Greenvolt, Navigator e EDP desciam 0,65% para 7,64 euros, 0,55% para 3,27 euros e 0,41% para 4,64 euros.

As ações da EDP Renováveis e da Altri desciam 0,38% para 19,77 euros e 0,37% para 3,27 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, a seguir Wall Street, depois de um discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, sobre política monetária ter sido menos duro que o previsto.

A intervenção de Jerome Powell numa iniciativa organizada pelo Economic Club de Washington na terça-feira foi menos dura que o esperado, depois de ter sido divulgado um dado positivo sobre o emprego nos EUA, que avivou os receios de taxas de juro mais altas durante mais tempo.

Segundo analistas da Renta4 citados pela Efe, as bolsas, com grande volatilidade, "não sabem se devem ter uma visão negativa" sobre a ideia de que as taxas de juro permanecerão mais altas durante mais tempo ou "uma visão positiva sobre a resistência da economia dos EUA e especialmente do seu mercado laboral".

Na sequência das observações de Powell, que insistiu que será necessário continuar a aumentar as taxas de juro durante algum tempo, o dólar enfraqueceu.

Na ausência de grandes referências macroeconómicas, os investidores vão estar atentos à apresentação de mais resultados empresariais e às tensões entre a China e os Estados Unidos.

Na segunda-feira, o presidente da Fed de Atlanta assegurou que o sólido dado do mercado laboral norte-americano, conhecido na sexta-feira, poderia implicar não só subidas mais fortes das taxas de juro, como o facto de que o teto a alcançar poderia ser superior a 5%.

Na terça-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,78% para 34.156,69 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,90% para 12.113,79 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0751 dólares, contra 1,0761 dólares na terça-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em abril de 2023 abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,32 dólares, contra 83,69 dólares na terça-feira.