Bolsa de Lisboa segue a subir 0,56% com EDP Renováveis a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa estava a negociar em alta esta quarta-feira, com o índice PSI a subir 0,56% para 6 048,82 pontos e a EDP Renováveis a liderar os ganhos (+2,27%).

Pelas 08h46 horas em Lisboa, das 16 cotadas no principal índice bolsista português, 10 subiam, três desciam e três mantinham-se inalteradas, a Semapa, Ibersol e a Corticeira Amorim, respetivamente, nos 13,14 euros, 6,70 euros e 9,71 euros, com a praça nacional a evoluir em alta à semelhança das suas congéneres europeias.

As ações da EDP Renováveis avançavam 2,27% para 17,14 euros, os 'papéis' da EDP subiam 2,25% para 4,22 euros, os títulos da Greenvolt valorizavam 1,96% para 6,24 euros e as ações do BCP ganhavam 1,17% para 0,25 euros.

A negociar abaixo de 1%, seguiam os CTT, a subirem 0,91% para 3,34 euros, a REN a avançar 0,62% para 2,45 euros e a NOS a ganhar 0,61% para 3,29 euros.

As ações da Altri, por sua vez, recuperavam 0,52% para 4,25 euros, enquanto a retalhista Jerónimo Martins subia 0,17% para 23, 54 euros e a Navigator avançava 0,12% para 3,24 euros.

Pela negativa, surgem a Galp, que seguia a cair 2% para 12,23 euros e a Mota Engil, que perdia 0,12% para 3,24 euros.

Os investidores aguardam esta quarta-feira pela divulgação do índice PMI da zona euro, do Reino Unido e da Alemanha, para avaliarem a evolução dos setores da indústria manufatureira europeia, segundo a agência de notícia financeiras Bloomberg.

Esperam ainda pela divulgação dos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos que darão uma perspetiva sobre a evolução do mercado laboral norte-americano, adianta.

Na área cambial, o euro valorizava 0,1% para 1,0860 dólares.

Já o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caiu três pontos base para 4,29%, enquanto o preço do barril de petróleo Brent caiu 0,3% para 83,79 dólares e o ouro subiu 0,3% para 1.902,93 dólares a onça.