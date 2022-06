Bolsa de Nova Iorque segue em alta e aguarda decisões da Fed

Jerome Powell, presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2022 • 15:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Nova Iorque seguia esta quarta-feira em alta no início da sessão, quando os investidores aguardam as decisões do banco central norte-americano, que deve anunciar uma nova subida das taxas de juro.

Às 15.15 horas (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,20% para 30.729,38 pontos e o Nasdaq avançava 1,78% para 11.020,81 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 1,38% para 3.786,87 pontos.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) termina esta quarta-feira uma reunião de política monetária que deverá levar a um novo aumento das taxas de juro, que pode mesmo ser o maior em 27 anos.

Depois de um aumento inicial de 25 pontos base em março e de um outro de 50 pontos base em maio, agora poderá ser decidida uma nova subida de 50 pontos base nas taxas de juro ou até de 75 pontos base, o que aconteceria pela primeira vez desde 1994.

A subida das taxas de juro pretende travar a inflação, que continuou a acelerar em maio nos Estados Unidos, atingindo 8,6% em termos homólogos, um novo recorde em 40 anos, segundo o índice CPI publicado na sexta-feira.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 118,16 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 3,39%.