Bolsa de Turismo de Lisboa adiada para final de maio

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) vai ser adiada para o final de maio. A feira de turismo, que estava marcada para a próxima semana, de 11 a 15 de março, vai agora realizar-se de 27 a 31 de maio. A decisão da organização do evento, a Associação Industrial Portuguesa (AIP), surge numa altura em que, quer a nível nacional quer a nível internacional, vários certames estão a ser cancelados ou adiados, na sequência da propagação do coronavírus e respetivos alertas das autoridades de saúde.

A AIP, em comunicado, sublinha nomeadamente que, após a decisão do Turismo de Portugal e das entidades regionais de turismo de não participarem no evento, bem como o facto de “o Turismo de Portugal, a TAP e a BTL promovem em conjunto a dinamização do programa de Hosted Buyers da BTL, que traz anualmente a Portugal mais de 300 compradores Internacionais que vêm conhecer e comprar a oferta turística do destino Portugal, e que ontem, ao final da tarde, a BTL foi notificada pelo Turismo de Portugal e pela TAP da sua intenção de adiar o Programa de Hosted Buyers da BTL 2020, cancelando assim a vinda de compradores internacionais ao evento”, os responsáveis decidiram adiar o certame.

“A Fundação AIP, em articulação com o Governo (Ministério da Economia) e as Associações mais relevantes no Setor do Turismo concluíram que, face a este novo enquadramento, deixaram de estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2020 nas datas originalmente previstas. Assim, com o objetivo de corresponder aos anseios e necessidades de promoção do sector do turismo, entendeu a Fundação AIP adiar a BTL 2020 para os próximos dias 27 a 31 de maio”, pode ler-se ainda no documento.

Esta manhã, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, tinha avançado que estava diariamente em contacto com a organização e estavam a ser desenvolvidos esforços para perceber se era possível o cancelamento da feira.

“Estou em contacto diário com a organização do evento. É uma situação complexa. O setor [do turismo] está todo alinhado”, pois a BTL “é um evento importante, deu muito ao turismo, dará, seguramente, muito mais ao turismo. E estamos todos juntos a tentar que o evento seja adiado, para que possamos continuar a trabalhar no mesmo registo de normalidade, que tem sido o privilegiado até aqui”, disse a governante à saída da sessão de abertura dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, citada pela Lusa.

Esta quarta-feira, 4 de março, o Turismo de Portugal e as entidades regionais de turismo tinham já tornado público que tendo em conta “as últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde no que toca à organização de grandes eventos e ponderadas todas as condicionantes, não estão reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja através de stand próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados”.

Na Europa, o surto de coronavírus afeta vários países, sendo a Itália é o mais fustigado pela doença. Em Portugal, há oito casos confirmados não havendo, para já, vítimas mortais.

(Notícia atualizada pela última vez às 14:39)