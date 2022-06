Bolsas europeias em alta à espera da OPEP+ e de indicadores dos EUA

Bolsas europeias a negociar em alta © EPA/Vega Alonso del Val

As principais bolsas europeias negociavam esta quinta-feira em alta, pendentes da reunião da OPEP+ e da publicação dos pedidos iniciais de desemprego semanais nos EUA.

Cerca das 9 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,43% para 440,58 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,71% e 0,69%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,17% e 0,23%, respetivamente.

Londres está fechada esta quinta-feira devido ao feriado do Jubileu da rainha Isabel II.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 9 horas o principal índice, o PSI, a avançar 0,25% para 6.215,34 pontos.

Os investidores continuam preocupados com a inflação, as subidas das taxas de juro, nos EUA por parte da Reserva Federal (Fed) e de uma recessão.

Analistas citados pela Efe referem que o preço do petróleo recuou esta quinta-feira e na quarta-feira devido ao facto de na reunião da OPEP+ a Arábia Saudita poder estar disposta a aumentar a oferta de petróleo para compensar a menor produção da Rússia resultante das sanções.

No mercado da dívida mantém-se a tensão à espera das subidas das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE), com os juros da dívida da Alemanha a subirem para 1,18%.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,54% para 32.813,23 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,72% para 11.994,46 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0676 dólares, contra 1,0639 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 114,36 dólares, contra 116,29 dólares na quarta-feira.