Bolsas europeias em alta animadas com avanços de vacinas contra a covid-19

01 Dezembro, 2020

Cerca das 08:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,57%, para 391,53 pontos.

As bolsas de Londres e Paris eram as que mais subiam, com ganhos de 1,10% e 0,76%, seguidas de Frankfurt, que subia 0,68%.

Madrid valorizava 0,66% e Milão 0,33%.

Os investidores estão esperançosos nas vacinas contra a covid-19, depois de a norte-americana Moderna ter anunciado na segunda-feira que vai avançar com os pedidos de autorização para a sua comercialização nos EUA e Europa.

A somar, a China divulgou hoje que a sua atividade industrial melhorou em novembro, atingindo a maior subida desde novembro de 2010, segundo o índice de compras PMI do setor industrial.

Na Ásia, os principais mercados também abriram o mês de dezembro em alta, com a bolsa de Tóquio a subir 1,34%, enquanto Xangai subiu 1,96 % e Hong Kong 0,75%.

Os futuros sobre os principais índices de Wall Street também apontam para uma sessão de ganhos, o que também está a animar a Europa.

Os investidores aguardam hoje pela publicação das previsões económicas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), mas também por novos dados sobre o setor industrial na Europa e nos EUA.

Hoje, também se espera que o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, seja ouvido no Congresso.

No mercado de matérias-primas, o preço do crude Brent, de referência na Europa, seguia em baixa com perdas de 0,38%, para os 47,71 dólares, à espera que a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e os seus aliados (OPEP+) se reúnam na quinta-feira para decidir se mantêm a partir de janeiro os cortes à produção de petróleo devido ao agravamento da pandemia.

O euro está a valorizar 0,34% para 1,1968 dólares, a beneficiar também da melhoria da confiança quanto à chegada ao mercado de vacinas contra o novo coronavírus.