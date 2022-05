Bolsas europeias em alta animadas com desconfinamento na China

Bolsas europeias a negociar em alta © EPA/Vega Alonso del Val

As principais bolsas europeias negociavam esta segunda-feira em alta, animadas com o alívio de algumas restrições na China devido ao ressurgimento de contágios com covid-19.Cerca das 09:25 em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,85% para 447,72 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,47%, 0,93% e 0,85%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,19% e 0,76%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 9.25 horas o principal índice, o PSI, a avançar 0,26% para 6.256,76 pontos.

Tendo em conta a melhoria da situação dos contágios com covid-19 na China, as autoridades de Xangai anunciaram um plano para "revitalizar" a economia local, depois de dois meses de confinamento.

Fechada hoje devido ao feriado do Memorial Day nos EUA, Wall Street terminou em alta na sexta-feira, depois de sete sessões consecutivas em queda, devido à publicação da inflação do consumo privado de abril nos EUA, que desacelerou para 4,9%, contra 5,2% em março.

Este indicador, o preferido da Reserva Federal dos EUA (Fed) para seguir a evolução dos preços, indica que o pico da inflação nos Estados Unidos já poderia ter sido alcançado.

Neste contexto, o medo do mercado de que a elevada inflação e a subida das taxas de juro provoquem uma recessão reduziu-se, segundo analistas citados pela Efe.

Os investidores hoje vão estar atentos à cimeira dos líderes da União Europeia (UE), durante a qual debaterão sancionar o petróleo russo que chega pelo mar, mas não por oleodutos, para ultrapassar o veto da Hungria, bem como introduzir limites temporários para os preços da energia com parceiros internacionais.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 1,76% para 33.212,96 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,33% para 12.131,13 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0755 dólares, contra 1,0735 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 119,65 dólares, um máximo desde pelo menos fevereiro de 2015, contra 119,43 dólares na sexta-feira.