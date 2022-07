Bolsas europeias em alta, com Wall Street fechada

Wall Street fechada devido ao feriado do 4 de julho © EPA/PETER FOLEY

As principais bolsas europeias negociavam esta em alta numa sessão que não terão a referência de Wall Street, fechada devido ao feriado do Dia da Independência nos EUA.

Cerca das 8.45 horas, em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,87% para 410,69 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 1,15%, 0,69% e 0,37%, bem como as de Madrid e Milão que se valorizavam 0,57% e 0,50%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:45 o principal índice, o PSI, a subir 0,39% para 6.075,65 pontos.

Nesta sessão não serão divulgados indicadores macroeconómicos relevantes.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 1,05% para 31.097,26 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,90% para 11.127,84 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0431 dólares, contra 1,0414 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 111,81 dólares, contra 111,63 dólares na sexta-feira.