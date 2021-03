Bolsas europeias em alta, esperançadas em rápida recuperação nos EUA

Frankfurt, bolsas © Frank Rumpenhorst/AFP

As principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira em alta, animadas com a esperança de uma rápida recuperação económica nos Estados Unidos, onde os investidores permanecem atentos à subia dos juros da dívida soberana norte-americana.

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,57%, para 425,48 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,51%, 0,50% e 0,17%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,64% e 1,04%, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:45, o principal índice, o PSI20, subia 0,17%, para 4.857,20 pontos.

Os juros das dívidas soberanas europeias estavam hoje em baixa, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado que vai acelerar a compra de ativos, mas os juros da dívida dos EUA mantêm-se em níveis elevados, preocupando os analistas e pondo as bolsas em alerta.

Nesta semana, realiza-se na quarta-feira a reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos e apesar de não se esperarem alterações da política monetária, os investidores aguardam qualquer posicionamento sobre a subida dos juros da dívida soberana norte-americana.

O conselho de governadores do BCE acordou na passada quinta-feira aumentar "significativamente" o ritmo de compra de ativos, apesar de ter mantido o montante global do programa em 1,85 biliões de euros.

O BCE realizará as compras "com flexibilidade" e "de acordo com as condições do mercado" para "evitar un endurecimento das condições de financiamento".

Esta semana também se realizam as reuniões de política monetária do Banco de Inglaterra, na quinta-feira, e do Banco do Japão, na sexta-feira.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na sexta-feira, com o Dow Jones a avançar 0,90% para 32.778,64 pontos, um novo máximo consecutivo desde que foi criado em 1896.

Em sentido inverso, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,59%, para 13.319,86 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1932 dólares, contra 1,1953 dólares na sexta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 69,80 dólares, um novo máximo desde dezembro de 2018, contra 69,22 dólares na sexta-feira.