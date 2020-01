Bolsas europeias em alta, pendentes da evolução do coronavírus

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, pendentes dos desenvolvimentos relacionados com a propagação do coronavírus e das consequências económicas da mesma.

Cerca das 08:45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,40% para 419,22 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,37%, 0,29% e 0,18%, bem como a de Madrid e de Milão, que subiam 0,79% e 0,44%, respetivamente.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e cerca das 08:45 o principal índice, o PSI20, subia 0,38% para 5.263,65 pontos.

Além da propagação do coronavírus, os investidores estão pendentes da reunião sobre política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) e do anúncio de resultados empresariais referentes ao exercício de 2019.

A bolsa de Nova Iorque terminou na terça-feira com o Dow Jones a subir 0,66% para 28.722,85 pontos, contra 29.348,10 pontos em 17 de janeiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou subir 1,43% para 9.269,68 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 9.402,48 pontos, verificado em 24 de janeiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1002 dólares, contra 1,1009 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em março de 2020 abriu hoje em alta, a cotar-se a 59,92 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 59,51 dólares na terça-feira.