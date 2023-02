Bolsas europeias em alta, pendentes de uma intervenção do presidente da Fed

© Daniel ROLAND/AFP

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, à espera da intervenção do presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Jerome Powell, no foro organizado pelo Economic Club de Washington.

Às 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,21% para 458,12 pontos.

As bolsas de Londres e Paris subiam 0,43% e 0,05%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,19% e 0,07%, respetivamente.

A bolsa de Frankfurt era a exceção, já que descia 0,22%.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 09:00 o principal índice, o PSI, subia 0,09% para 5.912,26 pontos.

As bolsas estavam em alta, depois de terem fechado em baixa na segunda-feira devido ao dado positivo do emprego dos EUA divulgado na sexta-feira que reaviva o receio de taxas de juro mais altas durante mais tempo e ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e a China.

De acordo com os analistas da Renta 4, citados pela Efe, a inflação elevada manterá as taxas em alta, sem qualquer corte em 2023, além da deterioração esperada do ciclo económico e do impacto desta nos resultados empresariais ainda por ver.

Na segunda-feira, o presidente da Fed de Atlanta assegurou que o sólido dado do mercado laboral norte-americano, conhecido na sexta-feira, poderia implicar não só subidas mais fortes das taxas de juro, como o facto de que o teto a alcançar poderia ser superior a 5%.

Na segunda-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa, com o Dow Jones a recuar 0,10% para 33.891,02 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1% para 11.887,45 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0709 dólares, contra 1,0713 dólares na segunda-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em abril de 2023 abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 82,61 dólares, contra 80,99 dólares na segunda-feira.