Bolsas europeias em alta mas apreensivas com a economia

As principais bolsas europeias estão em alta, mas num contexto de nervosismo face às consequências económicas do novo coronavírus e ao receio de que as medidas dos bancos centrais não sejam eficazes.

Pelas nove horas, o EuroStoxx 600 avançava 1,38% para 299,00 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 2,30%, 1,13% e 1,10%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 4,15% e 3,53%. A bolsa de Lisboa mantinha a tendência positiva da abertura, com o PSI20 a subir 0,14% para 3.811,39 pontos.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1190 dólares, contra 1,1186 dólares na quinta-feira e 1,0792 dólares em 19 de fevereiro, atual mínimo desde abril de 2017.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio de 2020 abriu também em terreno positivo, a cotar-se a 34,66 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, um mínimo, contra 33,22 dólares na quinta-feira.