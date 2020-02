Bolsas europeias em baixa face ao impacto do novo coronavírus

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em baixa, resultado do impacto da subida do número de mortos e infetados com o novo coronavírus.

Cerca das 08:50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,40% para 429,43 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,87%, 0,32% e 0,38%, bem como as de Madrid e Milão que recuavam 0,50% e 0,46%, respetivamente.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, recuava 0,06% para 5.311,74 pontos.

Na sequência da adoção de uma nova classificação dos diagnósticos, as autoridades chinesas informaram que a epidemia provocou 1.310 mortos e 44.653 infetados na província de Hubei, onde surgiu o surto da infeção, com 242 falecidos nas últimas 24 horas.

Além da preocupação com o coronavírus, os investidores vão estar pendentes hoje das previsões de Inverno da Comissão Europeia (CE), da taxa de inflação nos Estados Unidos e da Argentina.

A epidemia continua a atrair a atenção dos investidores, já que a propagação do mesmo já se reflete no mercado de matérias-primas, onde se prevê um recuo da procura de petróleo.

A bolsa de Nova Iorque terminou na quarta-feira com o Dow Jones a subir 0,94% para 29.551,42%, novo máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 0,90% para 9.725,96 pontos, novo máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0880 dólares, contra 1,0879 dólares na quarta-feira, um mínimo desde junho de 2017.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril de 2020 abriu hoje em baixa, a cotar-se a 55,38 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 55,79 dólares na quarta-feira e o mínimo desde 26 de dezembro de 2018, de 53,27 dólares em 10 de fevereiro.