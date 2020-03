Bolsas europeias em baixa preocupadas com forte ritmo da pandemia

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, com os investidores preocupados com o forte ritmo de propagação da pandemia do Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos e depois de três sessões consecutivas em alta.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 1,91% para 315,24 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 3,62%, 2,67% e 1,38%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que desvalorizavam-se 1,75% e 0,96%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, descia 0,46% para 3.995,33 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque terminou com o Dow Jones a subir 6,38%, depois da maior subida diária desde 1933 na terça-feira, para 22.552,17 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a avançar 5,60% para 7.797,54 pontos, contra o atual máximo de 9.817,18 pontos em 19 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1029 dólares, contra 1,1024 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio de 2020 abriu hoje em baixa, a cotar-se a 25,97 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 26,34 dólares na quinta-feira e 24,88 dólares em 18 de março, um mínimo pelo menos desde março de 2004.