Bolsas europeias em baixa, surpreendidas com subida dos juros na Austrália

As principais bolsas europeias negociavam esta terça-feira em baixa, numa sessão em que os juros das dívidas soberanas estão a disparar, depois do Banco de Austrália ter surpreendido o mercado com uma subida das taxas de juro de meio ponto percentual.

Cerca das 9 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 recuava 0,41% para 442,33 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,07%, 0,45% e 0,71%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,25% e 0,64%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa estava cerca das 09:00 com o principal índice, o PSI, a manter-se em 6.273,48 pontos.

O Banco da Austrália subiu as taxas de juro de 0,35% para 0,85%, na segunda subida desde maio para travar a inflação.

Entretanto, num contexto de inflação elevada, subida do preço do petróleo, previsões de subidas das taxas de juro pelos diversos bancos centrais e de receios de uma recessão, os investidores já estão focados na reunião do Banco Central Europeu (BCE) da próxima quinta-feira e na taxa de inflação de maio nos EUA, que será publicada na sexta-feira.

Sobre reunião do BCE, analistas citados pela Efe não esperam movimentos, mas sim que a entidade confirme o calendário de atuação para os próximos meses, com uma progressiva normalização da política monetária para fazer frente a um cenário de inflação muito elevada na zona euro.

Os analistas referem ainda que esperam que as compras de dívida terminem em princípios de julho e que as taxas de juro comecem a subir na reunião do BCE de 21 de julho.

Agora, adiantam, a dúvida é se o BCE subirá as taxas de juro em 0,25 pontos ou em meio ponto percentual.

No mercado da dívida mantém-se a tensão à espera das subidas das taxas de juro por parte do BCE, com os juros da dívida da Alemanha a subirem para 1,32%.

No mercado das matérias-primas, o petróleo Brent, de referência na Europa, continuava hoje em alta, a avançar para 120 dólares, depois de a OPEP+, que inclui a Rússia, ter decidido na quinta-feira aumentar a produção para 648.000 barris por dia em julho e agosto, mais 50% do que o esperado, para tentar baixar o preço na época de verão.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na segunda-feira, com o Dow Jones a subir 0,05% para 32.915,78 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,40% para 12.061,37 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0691 dólares, contra 1,0701 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 120,26 dólares, contra 119,51 dólares na segunda-feira.