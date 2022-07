Bolsas europeias mistas, à espera do relatório do emprego nos EUA

Bolsas europeias à espera do relatório do emprego nos EUA © Reuters

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Julho, 2022 • 09:37

As principais bolsas europeias negociavam esta sexta-feira mistas, à espera da publicação do relatório oficial do emprego nos EUA.

Cerca das 9 horas em Lisboa, o EuroStoxx 600 avançava 0,15% para 415,65 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Milão subiam 0,01%, 0,03% e 0,16%, enquanto as de Paris e Madrid se desvalorizavam 0,01% e 0,54%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 09 horas o principal índice, o PSI, a subir 0,03% mas para 5.967,23 pontos.

Os investidores aguardam hoje o relatório oficial do emprego nos EUA, onde se poderá manter uma taxa de desemprego próxima do pleno emprego e uma limitada moderação do crescimento dos salários, que segundo analistas citados pela Efe, são razões "suficientes" para que a Reserva Federal dos EUA (Fed) continue com a pressão monetária".

De acordo com as atas da última reunião de política monetária da Fed divulgadas esta semana, vários membros defenderam uma nova subida das taxas de juro 75 pontos base no próximo encontro de 27 de julho.

As atas da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), divulgadas na quinta-feira, indicam também que alguns membros do Conselho do BCE manifestaram-se em junho a favor de um aumento das taxas de juro em julho em mais de um quarto de ponto percentual.

Nas atas da reunião de política monetária de 09 de junho, o BCE explica que "vários membros (do Conselho do BCE) manifestaram uma preferência inicial por deixar a porta aberta para um aumento maior (das taxas de juro) na reunião de julho".

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,12% para 31.384,55 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,28% para 11.621,35 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0148 dólares, um mínimo desde janeiro de 2002, contra 1,0155 dólares na quinta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 104,51 dólares, contra 104,65 dólares na quinta-feira.