Bolsas europeias negoceiam em alta à espera da divulgação do índice PMI na zona euro

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta quarta-feira, com os investidores a aguardarem pela divulgação do índice PMI na zona euro, que servirá de barómetro para avaliar a evolução dos setores da indústria manufatureira.

Pelas 08h27 (hora de Lisboa), o índice Stoxx Europe 600 valorizava 0,24% para 452,75 pontos, com Londres a subir 0,23%, Paris a ganhar 0,53%, Frankfurt a avançar 0,30%, Milão a recuperar 0,43%, Madrid a subir 0,30% e Lisboa a subir 0,24%.

Na terça-feira, Wall Street terminou o dia em terreno misto, vendo dissipar-se o entusiasmo da sessão anterior causado pelo setor tecnológico e enquanto as taxas dos títulos do Tesouro permanecem elevadas.

O índice Dow Jones Industrial caiu 0,51%, o tecnológico Nasdaq subiu ligeiramente 0,06% e o S&P 500 recuou 0,28%.

Os investidores aguardam esta quarta-feira pela divulgação do índice PMI da zona euro, do Reino Unido e da Alemanha, para avaliarem a evolução dos setores da industria manufatureira europeia, segundo a agência de notícia financeiras Bloomberg.

Esperam ainda pela divulgação dos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos que darão uma perspetiva sobre a evolução do mercado laboral norte-americano, adianta.

Na área cambial, o euro valorizava 0,1% para 1,0860 dólares.

Já o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caiu três pontos base para 4,29%, enquanto o preço do barril de petróleo Brent caiu 0,3% para 83,79 dólares e ouro subiu 0,3% para 1 902,93 dólares a onça.