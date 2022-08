Bolsas europeias seguem a negociar em alta apoiadas nas tecnológicas

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Agosto, 2022 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

As bolsas europeias seguem a negociar em alta, apoiadas no desempenho das empresas tecnológicas, enquanto os investidores avaliam as perspetivas de aumentos nas taxas de juros da Reserva Federal norte-americana.

Pelas 10:05 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 ganhava 2,33% para 438,06 pontos, com Londres a subir 0,43%, Paris a avançar 0,62%, Frankfurt a valorizar 0,42%, Madrid a ganhar 0,68% e Milão a subir 0,15%.

A temporada de resultados robustos das empresas reforçou o sentimento do mercado, levando a que as ações estejam a valorizar-se, segundo a agência financeira Bloomberg, enquanto os investidores avaliam as perspetivas de "aumentos agressivos" nas taxas de juros da Fed e a perspetiva de uma "recessão mais à frente".

Além disso, os analistas estão também à espera dos dados sobre a inflação que serão conhecidos durante a semana.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou sem direção, apesar dos surpreendentemente fortes números da criação de emprego, precisamente por estes poderem sinalizar futuras subidas das taxas de juro pela Reserva Federal (Fed).

O índice Dow Jones Industrial Average progrediu 0,23%, sendo que o tecnológico Nasdaq recuou 0,50%, depois de ter chegado a estar a perder 1,30%, e o S&P500 caiu 0,16%.