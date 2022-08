Bolsas na Europa negoceiam em alta animadas por Wall Street

© Spencer Platt/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Agosto, 2022 • 08:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As bolsas europeias estão a negociar em alta, à exceção de Londres que recua 0,08%, depois de na quarta-feira Wall Street ter encerrado com um excelente desempenho.

Pelas 08:15 de Lisboa, o Stoxx Europe 600 ganhava 0,56% para 416,87 pontos, com Paris a subir 0,52%, Frankfurt a ganhar 1,23%, Madid a avançar 0,40%, Milão a subir 0,48% e Lisboa a ganhar 0,24%.

Na quarta-feira, Wall Street encerrou em alta, com os investidores a receberem com alívio o abrandamento da subida dos preços nos Estados Unidos, em julho, com o setor da tecnologia a ter um desempenho positivo.

O Dow Jones avançou 1,63%, o tecnológico Nasdaq progrediu 2,89%, para os 12.854,80 pontos, o nível mais elevado desde o fim de abril, e o S&P500 ganhou 2,13%, para as 4.210,24 unidades, o seu máximo dos últimos três meses.

Os investidores consideraram o abrandamento dos preços como um passo na boa direção para as despesas de consumo, que representam dois terços da economia dos Estados Unidos EUA, com a queda da inflação a dever-se à baixa, em particular, dos custos do combustível.

Os investidores estão agora a alimentar a esperança, especulando-se de que a Reserva Federal a Fed seja menos agressiva em setembro na próxima reunião de política monetária, segundo a agência financeira Bloomberg.