Bónus no IRS com filhos até três anos custa 24 milhões de euros

A medida de incentivo à natalidade, assim descrita pelo Governo, vai “custar” 24,3 milhões de euros em 2020. O valor é avançado no Relatório do Orçamento do Estado para 2020 (OE 2020) divulgado esta segunda-feira, dia 16 de dezembro.

“No que toca a medidas de natureza fiscal de incentivo à natalidade, prevê-se o aumento da dedução à coleta por dependente até aos três anos, de 726 euros para 900 euros por dependente, em agregados com dois ou mais dependentes, sendo este aumento aplicável a partir do segundo filho”, lê-se no documento que acompanha a proposta de lei do Orçamento.

A medida já tinha sido avançada no programa de Governo com sinais claros do reforço das deduções. Agora é concretizado na proposta de lei.

Complemento-creche avança

Mas há outras medidas anunciadas pelo Governo para a promoção da natalidade. “Também neste contexto, e como medida de apoio às famílias, o Governo vai dar início ao processo que permite a criação do complemento-creche“, indica o Relatório do Orçamento, sendo que o objetivo é que entre em “em vigor a partir do ano letivo 2020/2021, cujo impacto financeiro se prevê em cerca de 30 milhões de euros.”

O Executivo compromete-se ainda a “como medida de incentivo à natalidade, no ano de 2020 o Governo vai implementar a atribuição plena do Abono de Família para as crianças entre os 4 e 6 anos.”