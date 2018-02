‘Boom turístico’ fez nascer 44 novos hotéis em 2017

Portugal está na moda e os números comprovam-no: Ao longo de 2017, abriram 44 novos hotéis de norte a sul do país, revela um estudo da consultora imobiliária Worx.

Deste universo, a esmagadora maioria (62%) instalou-se nas regiões do Norte e Centro, com a capital a levar a maior fatia (24%) de nova oferta hoteleira em Portugal. Segue-se a região do Porto e Norte, com 22%, o Centro (16%), Alentejo e Algarve, (ambos com 9%), a Península de Setúbal (5%) e, por fim, os Açores (4%).

Do total de espaços inaugurados, “a incidência recaiu sobre hotéis de 4 estrelas, representando mais de 50% das aberturas, seguido de hotéis de 5 estrelas, que representam mais de 20%”, refere a Worx.

Para 2018, a tendência mantém-se: está prevista a abertura de mais de 50 hotéis em território nacional, com a maioria deles novamente concentrados em Lisboa (47%) e região Norte com 21%.