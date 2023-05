Boomers já esgotaram festival de verão

Boom Festival © Pedro Martins/ Global Imagens

São cerca de 39 mil e vêm de 177 países e territórios para viver mais uma edição do "evento cultural mais internacional do país". De 20 a 27 de julho, a Herdade da Granja torna a receber o Boom Festival, a quinta edição consecutiva com lotação esgotada quando faltam ainda dois meses.

Segundo a organização, que confirma a venda de todos os bilhetes, nesta que é já a 14.ª edição do festival de Idanha-a-Nova estarão boomers sobretudo portugueses (16,7%), franceses (12,9%), alemães (10,4%) e israelitas (8%), "mas estarão presentes também pessoas de locais tão remotos como o Sri Lanka, o Uzbequistão, o Togo, a Austrália, o Japão, os Emirados Árabes Unidos, a Nova Zelândia, as Ilhas Salomão e a Coreia do Norte". Feitas as contas, serão 84% de estrangeiros.

"O Boom é um festival independente, sem patrocinadores, e é reconhecidamente consciente do ponto de vista ambiental, bem administrado e com ações significativas para reduzir o desperdício e as emissões de gases com efeito estufa", explica a organização, recordando que no início deste ano o Boom foi - pelo oitavo ano consecutivo - distinguido com o Green Festival Award, o prémio de sustentabilidade mais importante atribuído a eventos culturais.