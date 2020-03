Boris fecha Reino Unido durante três semanas

A medida visa proibir mesmo deslocações entre as casas dos britânicos, proibindo ainda casamentos e a abertura de todas as lojas de produtos não essenciais “num momento de emergência nacional”. Boris aprovou as medidas consideradas já como radicais para um período de três semanas, durante o qual a polícia tem poderes para desmobilizar reuniões e para multar todos os que querem as novas regras.

O plano prevê ainda o fecho de bibliotecas, parques infantis e locais de culto. Os britânicos poderão sair de casa para comprar produtos essenciais, praticar exercício uma vez por dia, deslocar-se para trabalhar se for necessário, ou por motivos de saúde, ou para apoiar outras pessoas. As medidas serão revistas daqui a três semanas.

“Sem este esforço nacional para travar este vírus podemos chegar a um momento em que nenhum serviço de saúde no mundo terá capacidade para o enfrentar. A partir desta noite, tenho que dar aos britânicos uma instrução muito simples: fiquem em casa. Não devem visitar familiares que nao vivam em vossa casa. Não devem comprar nada que não seja essencial, como comida e medicamentos e estas compras devem ser na menor quantidade possível”, afirmou Boris Johnson, com o objectivo de não sobrecarregar o NHS, o serviço nacional de saúde do Reino Unido, depois de ter sido acusado já de não agir de forma célere o suficiente para travar a covid-19, uma doença que já provocou 335 mortes no país.

Só na última sexta-feira o governo fechou escolas e obrigou bares e restaurantes a fechar portas também. Os primeiros apelos ao isolamento também não foram bem recebidos pelos britânicos, que durante o fim-de-semana insistiram em frequentar mercados, parques e locais turísticos. “Nenhum primeiro-ministro quer tomar medidas como estas. Por isso, apelo para que neste momento fiquem em casa, protejam o serviço de saúde e salvem vidas”.