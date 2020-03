Boris Johnson: “Mais famílias vão perder entes queridos”

O número real de pessoas infetadas com o coronavírus poderá situar-se entre os cinco e dez mil, revelou esta quinta-feira o governo britânico. As estatísticas oficiais apontam para 590 casos e dez mortos. Há 20 doentes internados em unidades de cuidados intensivos.

O Reino Unido passou da fase de contenção para a fase de mitigação e o primeiro-ministro alertou que o vírus vai continuar a espalhar-se. “Temos de ser claros, esta é a pior crise de saúde pública para uma geração. Algumas pessoas comparam-na à gripo sazonal. Mas isso não está correto. Devido à falta de imunidade, a doença é mais perigosa”.

Boris Johnson foi mais longe e afirmou que “mais famílias, muitas mais famílias, vão perder entes queridos antes do seu tempo”.

A previsão das autoridades britânicas é que, no pior do cenários, 80% da população irá apanhar covid-19, com a taxa de mortalidade a chegar a 1%.

Boris Johnson informou que as escolas não vão encerrar, ao contrário do que decidiram os governos da Escócia e Irlanda.