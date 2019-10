Boris Johnson insiste na votação de acordo de saída

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, quer levar a sua proposta de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia a votações no parlamento esta segunda-feira, depois de ter sido forçado pela oposição a pedir um adiamento à União Europeia, segundo a Reuters.

A 10 dias do Brexit, marcado para 31 de outubro, a classe política britânica continua a discutir se o Reino Unido deve sair do bloco europeu com ou sem acordo ou se deve realizar outro referendo.

No entanto, o Governo britânico reiterou o compromisso de executar o Brexit no próximo dia 31 de outubro, apesar de ter enviado uma carta à União Europeia a pedir um adiamento, no sábado.

O primeiro-ministro britânico remitiu uma missiva a Bruxelas na qual se solicita um adiamento da saída britânica da UE até ao final de janeiro, por ter entrado em vigor a Lei Benn com esta exigência. Juntamente com essa carta, o líder conservador enviou uma segunda assinada, na qual afirma não achar benéfico adiar o “divórcio” britânico para além de 31 de outubro.