Boris Johnson não descarta eleições a 14 de outubro

Boris Johnson não anunciou explicitamente a antecipação das eleições esta tarde. No entanto, essa ainda poderá ser uma possibilidade.

Fonte oficial do governo britânico adiantou que o primeiro-ministro britânico irá pedir aos deputados que apoiem uma eleição geral para 14 de outubro, no caso de uma aliança rebelde entre partidos votar para assumir o controlo do Parlamento amanhã, de acordo com os media britânicos.

Se o Parlamento apoiar os Trabalhistas e aprovar a proposta de Jeremy Corbyn para voltar a adiar a saída do Reino Unido da União Europeia, Boris Johnson avança para a convocação de eleições antecipadas. A moção, a ser votada na quarta-feira, estaria sob a Lei do Parlamento de Termo Fixo – Fixed Term Parliament Act -, a mesma usada por Theresa May para convocar eleições antecipadas em 2017.

Para isso, a moção precisaria do apoio de dois terços dos deputados.

Boris Johnson já tinha defendido não querer eleições antecipadas, mas afirma “não estar de mãos atadas pelo Parlamento ou pelo líder trabalhista, Jeremy Corbyn”.

“Quero que todos saibam que em nenhuma circunstância irei pedir a Bruxelas para adiar. Vamos sair a 31 de outubro”, disse hoje o chefe do Executivo britânico em declarações aos media presentes à porta do número 10 de Downing Street, em Londres. “Não iremos aceitar qualquer tentativa para recuar nas nossas promessas.”