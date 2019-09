Boris Johnson perde maioria no parlamento britânico

O governo de Boris Jonhson acaba de perder a maioria no parlamento inglês, depois de Philip Lee, deputado do Partido Conservador há 27 anos, ter trocado o seu lugar para se ir sentar na bancada dos liberais democratas.

Segundo avança a imprensa britânica, o deputado atravessou a Sala dos Comuns, em Westminster, durante o discurso inicial do primeiro-ministro do Reino Unido.

Boris Johnson tinha maioria parlamentar física de um deputado. No entanto, a situação não indica a perda de apoio maioritário no que toca ao Brexit, já que existem deputados conservadores e trabalhistas com posições diferentes.

“O partido a que me juntei em 1992 não é o partido que deixo hoje”, afirmou Philip Lee, numa declaração oficial, citada pelo Guardian. “Acredito que os liberais democratas estão em melhor posição para construir a força política unificadora e inspiradora necessária para curar as nossas divisões, libertar os nossos talentos e preparar-nos para aproveitar as oportunidades e ultrapassar os desafios que enfrentamos enquanto sociedade”.

Os deputados britânicos deverão votar hoje entre as 21:00 e 22:00 horas sobre se aprovam a iniciativa para introduzir legislação que impõe um novo adiamento do Brexit para impedir uma saída sem acordo a 31 de outubro. Uma moção para um debate de emergência deverá ser apresentada pelas 18:00 horas e esta determina que o debate acabe, no máximo, às 22:00 horas, mas cabe ao líder da Câmara dos Comuns, John Bercow, decidir se aceita a proposta e a duração do debate, cujo final pode ser antecipado.

Uma fonte não identificada do Governo disse na segunda-feira a vários meios de comunicação social que, no caso de perder a votação de hoje, o Governo vai apresentar uma proposta para eleições legislativas antecipadas dentro de seis semanas, a 14 de outubro, apesar de Boris Johnson ter afirmado pouco antes que não deseja eleições. Para conseguir convocar eleições antecipadas, Johnson precisa do voto favorável de dois terços dos deputados, dependendo assim da ajuda do partido Trabalhista, o principal partido da oposição.