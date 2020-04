Boris Johnson teve alta mas não volta já ao trabalho

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu hoje alta do hospital, onde estava internado há uma semana devido a um agravamento do estado de saúde após contágio com covid-19, mas não vai regressar já ao trabalho, informou um porta-voz. “O primeiro-ministro recebeu alta do hospital para continuar a sua recuperação”, que será feita em Chequers Court, a residência de campo, a 70 quilómetros de Londres.

Boris Johnson estava no hospital de St. Thomas, em Londres, onde foi internado a 05 de abril “por precaução” para fazer testes devido a sintomas persistentes da doença. Johnson saiu na quinta-feira dos cuidados intensivos, onde passou três noites, devido à persistência dos sintomas da doença, com a qual foi diagnosticado a 26 de março, e estava atualmente numa enfermaria normal.

“A conselho da sua equipa médica, o primeiro-ministro não vai regressar imediatamente ao trabalho”, disse a mesma fonte, acrescentando que Boris Johnson agradece “a todos em St Thomas ‘pelo excelente tratamento que recebeu”.

Num depoimento tornado público no sábado à noite, Boris Johnson, declarou a propósito dos profissionais de saúde que o trataram: “Não posso agradecer-lhes o suficiente. Devo-lhes a minha vida”.

Boris Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial a ser diagnosticado com a doença, a 26 de março, inicialmente com sintomas ligeiros de tosse e febre, o que o levou a continuar a trabalhar durante o período de isolamento. Foi hospitalizado a 05 de abril devido à persistência dos sintomas e recebeu oxigénio, mas, segundo os seus assessores, não necessitou de apoio respiratório por ventilador.

A ministra do Interior, Priti Patel, disse no sábado que “é vital que o primeiro-ministro fique bom” e que “ele precisa de tempo e espaço para descansar, restabelecer-se e recuperar”. Quando foi internado nos cuidados intensivos, o primeiro-ministro designou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, enquanto ministro de Estado, para o substituir na chefia do governo enquanto estivesse ausente.

O Reino Unido encontra-se em regime de confinamento desde 23 de março para tentar travar a propagação da pandemia covid-19. O Reino Unido registou mais 737 mortes de pessoas infetadas nas últimas 24 horas, elevando para 10 612 o total de óbitos durante a pandemia covid-19, comunicou hoje o Ministério da Saúde britânico.

Os britânicos só estão autorizados a sair para comprar bens essenciais, como comida ou medicamentos, para fazer exercício uma vez por dia, para ajudar pessoas vulneráveis ou para trabalhar quando não o possam fazer de casa. Estão em vigor restrições ao funcionamento de bares, cafés e restaurantes, autorizados apenas a vender para fora, enquanto outros estabelecimentos, como lojas de roupa, cinemas, teatros e ginásios, estão encerrados.

No Reino Unido, há 9875 mortos devido à covid-19 e 78 991 casos confirmados. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 109 mil mortos e infetou quase 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 360 mil são considerados curados.

O governo britânico é acusado de ter reagido demasiado tarde no combate à pandemia, demorando a proibir eventos de grande dimensão ou a fechar escolas. Nas últimas semanas foi criticado pela falta de capacidade para fazer de testes de diagnóstico à doença, atualmente limitados a cerca de 15.000 por dia, e pela falta de equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, dos quais 19 já morreram.

Na sexta-feira, o balanço diário das autoridades britânicas registou 980 óbitos de pacientes com covid-19, o maior aumento número de mortes num só dia na Europa, superando os recordes de Itália (919) e Espanha (950).

(Notícia atualizada às 16.00 com os números de inteções e mortes do dia)