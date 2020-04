Boris Johnson transferido para unidade de cuidados intensivos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi transferido para cuidados intensivos esta segunda-feira devido aos sintomas da infeção com o novo coronavírus, avançam os media britânicos. O estado de saúde do líder do governo ter-se-á agravado durante a tarde, de acordo com a informação que foi prestada pelo porta-voz da residência do primeiro-ministro.

“Ao longo desta tarde, o estado de saúde do primeiro-ministro agravou-se e, a conselho da sua equipa médica, foi transferido para a unidade de cuidados intensivos do hospital”, informou o porta-voz.

Boris Johnson encontra-se desde o final de domingo hospitalizado na capital britânica, aos cuidados das equipas médicas do St. Thomas Hospital, depois de ter passado já vários dias em isolamento na sequência da infeção.

De acordo com o porta-voz do gabinete do primeiro-ministro, Johnson encontra-se consciente e a transferência destina-se a acautelar a eventual necessidade de uso de ventilador.“O primeiro-ministro está a receber cuidados excelentes, e obrigada a todo o pessoal o NHS [Serviço Nacional de Saúde] pelo trabalho árduo e dedicação”, indica o número 10 de Downing Street.

Segundo a mesma fonte, Dominic Raab, responsável pelos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, assume neste momento interinamente as funções do primeiro-ministro.