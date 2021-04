Bosch lidera no ranking de patentes em Portugal

© THOMAS KIENZLE / AFP

Em 2020, a Bosch, a Veniam e a Hovione ocuparam o pódio das empresas que mais publicações de patentes acumularam em Portugal e tornaram-se, de acordo com o Indicador Gastão da Cunha Ferreira, nas empresas mais inovadoras do ano precedente.

Com o objetivo de contribuir para uma melhor identificação e reconhecimento das entidades que investem fortemente em patentes em Portugal, este ranking foi criado e publicado pela primeira vez em 2014 pela consultora em Propriedade Industrial (PI) Gastão da Cunha Ferreira.

O indicador, que adotou o mesmo nome da empresa, reflete sobre a atividade de patenteamento internacional de invenções de origem portuguesa.

O ano 2020 veio colocar a Bosch no topo da tabela, destronando assim a Bial e a Hovione que, durante os últimos anos, disputaram o primeiro lugar. O reconhecimento da multinacional vai para além deste feito e, a Bosch registou em 2020 um total de 108 publicações - até agora, o número mais elevado a ser registado por uma firma com atividade de I&D em Portugal, desde que o estudo é feito. O número mais próximo (78) foi registado em 2017 pela Veniam.

Ainda que a segurar o segundo lugar da tabela, a Veniam regista uma queda muito acentuada em comparação aos anos anteriores em que a atividade rondou as 70 publicações. Agora, numa referência a 2020, a atividade fixou-se nas 20 publicações, o segundo número mais baixo que já apresentou.

A encerrar o pódio, a Hovione, que lida com patentes desde a sua fundação no final do anos 50, viu em 2020 serem publicadas 35 patentes, um número que difere do ano anterior apenas em cinco publicações e que não se demarca em grande escala dos registos apresentados desde a criação do indicador.

A estrear-se no top 10 surge a multinacional produtora de tabaco, Philip Morris, por ter gerado, nos últimos três anos, uma média de 20 publicações.

Quanto às restantes posições, a Novadelta ocupa o quarto lugar com 56 publicações em 2020, o que se traduz numa atividade consistente por se manter em linha com os resultados dos anos anteriores, e pode mesmo levar a empresa a disputar os lugares cimeiros do IGCF nos próximos anos.

Em quinto lugar, surge a Bial, com 21 publicações, seguida da Tecnimede, que passa de 9 publicações em 2019 para 23 publicações em 2020, e regista assim uma subida muito significativa. Em sétimo, está o Inesc a apresentar também níveis de subida consistência com 27 publicações, que se precede pelo INL - Laboratório Internacional de Nanotecnologia - que com 22 publicações sobe dois lugares na tabela, e pelo Biosurfit, que mantém uma atividade regular, apresentando, nos últimos anos, uma média em torno das 15 publicações.

Universidades

No plano académico, é a Universidade do Porto (1º) e a Universidade do Minho (2º) que disputam os primeiros lugares, "fruto da promoção de numerosas operações de transferência de tecnologia que ambas levam a cabo". O Universidade do Porto consolidou, com as 50 publicações de 2020, um total de 218; enquanto a Universidade do Minho, que apresentou agora uma subida considerável face a 2019 e tem 58 publicações, perfaz um total de 172 desde a criação do indicador.

Em terceiro, com 32 publicações em 2020 e um total de 136 desde 2014, encontra-se a Universidade de Coimbra.

A Universidade de Lisboa sobe uma posição relativamente ao IGCF 2019 e a Universidade de Aveiro desce duas posições. O mesmo acontece com a Universidade de Évora, que passou da 8.ª para a 10.ª posição no ranking. A Universidade de Aveiro e a Universidade da Beira interior sobem, cada uma, uma posição, tal como a Universidade Nova de Lisboa.