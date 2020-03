Bosch suspende laboração em Braga e manda trabalhadores para férias

A unidade da Bosch em Braga vai fechar a partir de segunda-feira e por um período de 15 dias, que contará como “férias” para os mais de 3500 trabalhadores. O encerramento prende-se, essencialmente, com a “paragem” do mercado, decorrente da pandemia do novo coronavírus, justificou o grupo.

O Sindicato das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site-Norte) acusa a Bosch de colocar o ónus do prejuízo nos trabalhadores “com propostas de trocas de férias e ameaças de lay-off”.

Para o Site-Norte, o grupo “tem condições de, num caso de redução de atividade ou paragem parcial ou total, garantir 100%” dos salários dos trabalhadores.

“O mercado está parado e o objetivo é tentar minimizar os efeitos dessa paragem, para garantir a estabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho”, justificou à Lusa o responsável da comunicação da Bosch.

A Bosch pretende assegurar “o bem-estar” de todos os trabalhadores e após os 15 dias de paragem, a situação será reavaliada, podendo a suspensão ser prolongada, caso se justifique.

A fábrica do grupo alemão em Braga, registou, em meados de março, um caso positivo de Covid-19, tendo então a empresa mandado para casa os colaboradores de duas linhas de produção.