Botija Solidária continua com fraca adesão. Programa utilizou 6% da verba

A poucos dias do fim do novo programa de apoio à compra de gás engarrafado a famílias carenciadas, os números continuam a mostrar uma fraca adesão à iniciativa. A falta de divulgação da informação e a burocracia explicam, em parte, os baixos resultados da iniciativa, segundo a Deco e algumas juntas de freguesia.



Desde 1 de setembro até ao dia 20 de dezembro "foram pagos 12 377 apoios no valor de 123 770 euros", de acordo com os dados mais recentes cedidos ao DN/Dinheiro Vivo pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática. Valores baixos tendo em conta que a verba prevista para a medida era de dois milhões de euros e deveria abranger os mais de 800 mil beneficiários da tarifa social elétrica bem como de prestações sociais mínimas. E inferiores aos resultados alcançados na primeira fase do programa, lançada entre maio e setembro, apesar de o governo ter alargado os locais de pagamento do apoio de dez euros por mês à compra de gás de botija às sedes das juntas de freguesia. Na fase anterior era pago nos balcões dos CTT.



O valor total gasto pelo executivo no programa que termina no final deste mês corresponde , assim, a 6% da dotação que tinha sido destinada para este apoio e que tinha sido cortada para metade face aos quatro milhões previstos na fase anterior. Ainda assim, os números de adesão e os valores pagos são inferiores ao programa que vigorou entre maio e setembro, período em que abrangeu 25 542 botijas no montante de 255 420 euros.



Face a estes resultados, quando o governo anunciou o relançamento da Bilha Solidária explicou que para tentar chegar a mais famílias, desta vez o apoio seria pago em articulação com as juntas e uniões de juntas de freguesia, através da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).



Esta alteração gerou logo algumas dúvidas à Deco. A associação de defesa dos consumidores manifestou ter receio sobre o sucesso desta iniciativa "não só porque é preciso que existam recursos financeiros disponíveis nas juntas de freguesia para pagar no imediato aos beneficiários, mas também pela carga burocrática que irá acrescentar à missão das juntas de freguesia, o que é particularmente grave por se tratar de uma medida de emergência imediata para ajudar uma população mais desfavorecida", como explicou Pedro Silva, analista de mercado de Energia e Sustentabilidade da Deco. Uma situação corroborada recentemente por algumas juntas de freguesia.



Para dar seguimento ao pagamento deste apoio, que visa mitigar o peso da alta dos preços da energia nos orçamentos familiares, é necessário introduzir várias informações numa plataforma digital específica. O problema? Segundo o relato de algumas juntas de freguesia, só tiveram acesso a este sistema a meio de novembro "tendo sido apanhados desprevenidos", como explicou recentemente à SIC Hélder Afonso, presidente da União de Freguesias de Mouçós e Lamares. Além disso, reclamam da burocracia em torno da plataforma e do tempo necessário para os profissionais das Juntas se familiarizarem com este sistema.



Para aceder a este apoio, os consumidores têm de apresentar uma fatura que comprove a aquisição da bilha de gás, com data posterior a 1 de setembro de 2022 no caso desta segunda fase da iniciativa, assim como um documento de identificação do titular do contrato de eletricidade beneficiário de tarifa social ou documento comprovativo do recebimento de uma das prestações sociais mínimas. O pagamento é depois efetuado em numerário no momento da apresentação da documentação e após confirmação da elegibilidade.



Uma modalidade que, segundo a Deco, não é a mais indicada. "O acesso a este apoio mantém o princípio utilizado, por exemplo, em apoios como o autovoucher, em que a lógica era pagar já e receber um reembolso depois. Acreditamos que este é um processo que deixa de fora muitos dos seus potenciais beneficiários", apontou Pedro Silva.



Sugestões que poderão ser tidas em conta no próximo ano, quando for lançado novo programa. Os pormenores da nova fase da Bilha Solidária ainda não são conhecidos, mas já é sabido que a dotação será de três milhões de euros. O aumento da verba foi aprovado no final de novembro no Parlamento no seguimento de uma proposta do Livre de alteração ao Orçamento do Estado para 2023.