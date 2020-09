BP: Renováveis serão cada vez importantes e consumidor conduzirá mudança

As energias renováveis vão desempenhar um papel cada vez mais importante na satisfação das crescentes necessidades energéticas do mundo e o consumidor conduzirá a mudança, afirma o CEO da petrolífera BP, Bernard Looney, num documento hoje divulgado.

No Energy Outlook da BP deste ano, que inclui o desenvolvimento do mercado até 2050, o CEO (Chief Executive Officer ou presidente executivo) da BP sublinha ainda que “o petróleo e o gás – embora continuem a ser necessários durante décadas – serão cada vez mais desafiados à medida que a sociedade se afasta da sua dependência dos combustíveis fósseis”.

“O cabaz energético tornar-se-á mais diversificado, impulsionado cada vez mais pela escolha do cliente e não pela disponibilidade de recursos”, afirma Looney, defendendo que “os mercados necessitarão de maior integração para acomodar este fornecimento mais diversificado e tornar-se-ão mais localizados à medida que o mundo se eletrifica e o papel do hidrogénio se expande”.

O CEO da BP preconiza ainda que “os países, cidades e indústrias desejarão cada vez mais que as suas necessidades de energia descarbonizada e mobilidade sejam satisfeitas com soluções à medida, deslocando o centro de gravidade dos mercados energéticos para os consumidores e afastando-se dos produtores tradicionais a montante”.

No Energy Outlook da BP deste ano, hoje divulgado, a empresa recorda que em fevereiro anunciou um novo objetivo – o de reimaginar a energia para as pessoas e para o planeta e que este propósito foi apoiado por uma nova ambição, de ser uma empresa com zero teor de carbono até 2050 ou mais cedo e de ajudar a fazer com que o mundo fique com uma rede zero de carbono.