BPI contribuiu com 170 M€ para lucros do grupo CaixaBank em 2021

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar/Global Imagens

28 Janeiro, 2022

O BPI contribuiu com 170 milhões de euros para os lucros de 5226 milhões de euros do grupo espanhol CaixaBank, que nesta sexta-feira, em Valência, salientou a "grande história de sucesso" que tem sido a sua filial portuguesa.

Os dirigentes máximos do CaixaBank manifestaram a sua "profunda satisfação" pelo "crescimento sólido" do BPI, depois de se terem cumprido em 2021 cinco anos da incorporação no banco espanhol.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do ano passado do CaixaBank, o presidente do grupo, José Ignacio Goirigolzarri, recordou que o projeto de aquisição foi "admirável", porque significou uma "história de sucesso".

Por seu lado, o presidente executivo (CEO) da instituição, Gonzalo Gortázar, manifestou a sua "confiança" no futuro da filial portuguesa.

O CaixaBank realça o "impulso à atividade comercial" feito pelo BPI, com um aumento das quotas em Portugal, como a de crédito concedido (de 9,0% para 11,1% de 2016 para 2021), hipotecas (de 11,0% para 13,1%), empresas (7,8 para 10,6%) e recursos de clientes (de 10,4% para 11,3%).

O dono do BPI também faz referência ao "forte crescimento" da utilização dos canais digitais na filial portuguesa, com a percentagem de clientes digitais a passar de 35% (2016) para 52% (2021), enquanto o rácio de crédito malparado passou de 5,1% (2016) para 2,3% (2021).

Os resultados de 2021 do BPI vão ser apresentados na próxima quarta-feira, 02 de fevereiro, em Lisboa.

O CaixaBank obteve em 2021 lucros de 5.226 milhões de euros, quase quatro vezes mais do que em 2020, principalmente devido à ajuda do impacto extraordinário associado à fusão com o Bankia.

Segundo informação enviada hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, excluindo esta variação extraordinária, o lucro seria de 2.359 milhões de euros, cerca de 70,8% mais do que no ano anterior, que foi muito influenciado pelas elevadas provisões feitas para lutar contra a pandemia de covid-19.

As receitas de dividendos totalizaram 192 milhões de euros, mais 45 milhões de euros do que em 2020, principalmente devido a um maior dividendo do BFA (Banco de Fomento Angola, 98 milhões de euros, que inclui os rendimentos de um dividendo extraordinário de 54,5 milhões de euros).