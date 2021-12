BPN. Indemnização a lesados travada por decisão do Supremo

© Líbia Florentino / Global Imagens

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os investidores não qualificados do Banco Privado de Negócios (BPN) têm de "provar que a prestação de informação devida" os "levaria a não tomar a decisão de investir", caso queiram reaver os montantes perdidos, dá conta o "Jornal de Notícias" (JN) esta quarta-feira. A decisão contraria acórdãos anteriores e deixa estes lesados perto de nunca reaverem o dinheiro que investiram há mais de dez anos.

Estão em causa investimentos em obrigações emitidas pela Sociedade Lusa de Negócios (SLN), que controlava o BPN. Ora, anteriormente, os tribunais assumiram, em muitos casos, a presunção da ligação entre a burla e a perda do capital tinha sido, condenando o EuroBic, que comprou o BPN em 2011, a devolver aos lesados as verbas perdidas. Agora, esta decisão do STJ determinou que, tal como os investidores qualificados, também os não qualificados terão de "provar que a prestação de informação devida" na altura os "levaria a não tomar a decisão de investir". Só assim serão ressarcidos.

Eugénio Marinho, advogado de alguns antigos clientes do BPN, citado pelo JN, calcula que "90%" dos mais de 100 lesados com processos a decorrer deverão perder as ações após a decisão do STJ.