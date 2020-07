Bragança quer aumentar a retenção de turistas para dois dias e meio

O município de Bragança estima ter condições para aumentar o número de dias de estada média por hóspede para dois dias e meio, em 2022. Para isso, lançou nesta quarta-feira uma campanha multimeios, a nível nacional, para contrariar as quebras de turistas sentidas com a pandemia. A promoção deverá estar ativa, pelo menos” até ao final do ano, indica fonte oficial.

Reportando-se a dados do Instituto Nacional de Estatística, a câmara municipal refere que a estada média por hóspede no concelho era de um dia e meio, em 2018, pelo que o objetivo é aumentar esse indicador 15,5% até daqui a dois anos, e assim recuperar a tendência de crescimento que se vinha a observar desde 1014, em termos de proveitos das unidades hoteleiras locais.

“Ao longo dos últimos anos, temos promovido o destino Bragança através de diferentes iniciativas. A divulgação dos eventos e tradições únicas, a presença em mercados internacionais e a aposta na campanha ‘Bragança perto’ são apenas alguns exemplos que contribuíram para que o crescimento turístico de Bragança fosse superior à média nacional e na região Norte antes da covid-19”, assinala o presidente, Hernâni Dias.

A campanha promocional agora lançada pretende “vender” Bragança como um destino de qualidade, em detrimento de um turismo massificado, a via que o município entende como a mais adequada para garantir a segurança sanitária, tanto para quem visita como para os residentes.

Com o lema “Bragança. Naturalmente!” pretende revelar-se um lugar “natural, seguro, próximo, tranquilo e autêntico”, para cativar, sobretudo, os turistas nacionais, a própria comunidade brigantina e o mercado da saudade, lê-se num comunicado da câmara.

Entre as várias iniciativas que integram a campanha promocional, destaque para um vídeo, que será a base de todas as ações, protagonizado pelo modelo internacional André Costa, natural de Bragança, ilustrando um regresso à terra e mostrando os argumentos para a visitar, através de memórias da infância.

Mais tarde haverá quatro vídeos temáticos, para assinalar “os produtos turísticos base do território: gastronomia (saborear), natureza (desfrutar), património (conhecer) e cultura (descobrir”).

Além dos vídeos, estão previstas outras iniciativas, como: criação do portal online “Visit Bragança”, colocação de vários outdoors e painéis digitais em locais estratégicos do país, incluindo as grandes áreas metropolitanas, colocação de publicidade na rede de autocarros que, diariamente, percorre as estradas de Portugal, fam-trips, em diferentes escalas e com objetivos distintos, criação de um novo guia turístico e apoio a iniciativas de outras entidades, como o acolhimento da gala final das 7 Maravilhas de Portugal, em parceria com a Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal.