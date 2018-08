Brasil. Dívida pública cai em julho depois de cinco meses a crescer

A dívida pública brasileira caiu 0,14% em julho, para 3,7 biliões de reais (790 mil milhões de euros), após cinco meses consecutivos a aumentar, informou esta segunda-feira o Tesouro Nacional do país.

A dívida pública consiste na emissão de títulos feita pelo Tesouro brasileiro, no mercado, para financiar o défice orçamental do Governo central e inclui a dívida interna e externa.

Segundo o Tesouro, a queda da dívida pública em julho foi motivada pelo resgate de títulos no valor de 32,5 mil milhões de reais (6,8 mil milhões de reais) e também pela queda do valor do dólar face ao real, registada naquele mês.

Os dados indicam que a Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) subiu ligeiramente, 0,01%, e fechou o mês passado em 3,6 biliões de reais (760 mil milhões de euros).

Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) cresceu 3,75%, somando 141,28 mil milhões de reais (29,7 mil milhões de euros).

Os números do Tesouro Nacional indicam que os investidores estrangeiros aumentaram a participação na dívida interna do país em julho.

Segundo aquele organismo, os não residentes detinham 12,57% da dívida total do Brasil, o equivalente a 453 mil milhões de reais (95,3 mil milhões de euros).