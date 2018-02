Brasileiros levam a maior fatia do apoio ao emprego

As medidas ativas de emprego não se restringiram a cidadãos portugueses. Nos últimos cinco anos, 12 199 imigrantes aderiam às várias modalidades disponibilizadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), tendo o conjunto dos apoios totalizado 38 milhões de euros, desde 2013, quando o desemprego atingiu o valor mais alto de sempre.

A comunidade brasileira, a maior em Portugal, foi também a que mais aderiu aos programas disponíveis. Seguiram-se os imigrantes da Ucrânia, Cabo Verde, Roménia e Angola. Já da China, por exemplo, apesar de representar o 5.º grupo estrangeiro mais forte, só 11 cidadãos aderiram às medidas do IEFP.

Dos 12 mil imigrantes apurados, 5091 receberam apoios à contratação e criaram novos postos de trabalho, 4980 estiveram envolvidos em “ocupações em trabalho socialmente necessário” e 2128 fizeram estágios profissionais em entidades privadas.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério do Trabalho, os estrangeiros a trabalhar por cá totalizam 102 mil, ou seja, 2,2% do emprego em Portugal, mas mais de um quarto (30 mil) têm profissões não qualificadas, uma realidade comum a outros países de acolhimento, como evidenciou, recentemente, a Organização Internacional do Trabalho.

Para reverter a situação, a Comissão Europeia sinalizou, no final de janeiro, um conjunto de ferramentas para que os Estados-membros favoreçam a integração dos imigrantes e “transformar o problema da migração em oportunidades para as nossas sociedades e economias”.

Míni entrevista a Manuel Solla, presidente da Atlas Cooperativa Cultural

“Medidas são positivas mas carecem de divulgação”

Desde 2014, há menos imigrantes a usufruir de apoios à criação de emprego. Vê alguma razão especial?

Várias razões. Se o cidadão estrangeiro a viver em Portugal não estiver regularizado, com título de residência, não pode ter qualquer apoio. O próprio IEFP também não aceita, ou não aceitava, processos pendentes, de pessoas cujo título tinha sido entregue para renovação. Ora, não pode haver suspensão de direitos.

Da comunidade chinesa, sendo a quinta maior em Portugal, só 11 pessoas tiveram este tipo de ajudas. Como interpreta?

Não precisam. Algumas comunidades não trabalham para terceiros, como é o caso dos chineses. Acabam por se estabelecer por conta própria.

Os apoios à criação de emprego são adequados à realidade dos imigrantes?

O Alto Comissariado para as Migrações proporciona formação para criação de um negócio. O Atlas tem ações a decorrer em Braga. O IEFP tem vários apoios (o Invest+, o microcrédito, o autoemprego) que não precisam de fiador, o que é muito bom. Há um conjunto de medidas que têm sido positivas. Mas carecem de divulgação suficiente.