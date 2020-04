Brent cai 1,25% à espera da reunião da OPEP+ desta semana

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu hoje em baixa, a cair 1,25%, à espera da reunião de urgência por videoconferência da OPEP e dos seus aliados liderados pela Rússia.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, cotava-se a 33,72 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 34,15 dólares na sexta-feira.

O mercado está pendente da reunião, que estava prevista para hoje mas que foi adiada para quinta-feira, entre os ministros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros 10 grandes produtores liderados pela Rússia, para medidas para travar o colapso das cotações do petróleo.

Em março, os preços do petróleo colapsaram depois da última reunião desta aliança, conhecida como OPEP+, ter terminado sem acordo.

A falta de acordo no início de março levou a Arábia Saudita a iniciar uma guerra de preços que agravou ainda mais a situação provocada pela contração da procura resultante da pandemia da covid-19.