O preço do barril de petróleo Brent para entrega em setembro encerrou, nesta terça-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 2,35%, para os 44,32 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,04 dólares acima dos 43,28 com que fechou as transações na segunda-feira.