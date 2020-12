Brexit. Acordo comercial entre Reino Unido e Bruxelas "iminente", avança diplomata europeu

Michel Barnier, ao centro. © DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Após várias rondas de negociações, estará "iminente" um acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia. Conforme avança a agência Reuters, citando um diplomata europeu, o acordo "poderá ser alcançado dentro de horas", podendo ser "anunciado hoje ou amanhã".

No entanto, do lado do Reino Unido não foi obtido nenhum tipo de sinal de que as negociações estariam a encaminhar-se para um desfecho favorável.

Desde que saiu da União Europeia, no dia 31 de janeiro, que o Reino Unido está a negociar um acordo comercial com a União Europeia - até agora, sem sucesso. Este acordo tem como intuito garantir que o comércio entre as duas partes continua isento de tarifas e quotas.

Segundo a Reuters, a mesma fonte avançou que os Estados-Membros precisariam ainda de aprovar uma aplicação provisória deste acordo com efeitos a partir de 1 de janeiro, já que não haveria tempo para o Parlamento Europeu ratificar o acordo.

Também a RTÉ News avança que o acordo poderá ser alcançado nas próximas 24 horas. Citando uma fonte europeia, "há um ar de otimismo", num momento em que "os últimos retoques estão entre Ursula von der Leyen e Boris Johnson".

A publicação irlandesa nota que existe alguma pressão para o acordo ser alcançado antes do natal.

Questões como as pescas e a concorrência têm sido dois dos pontos a gerar mais atrito nestas negociações. Michel Barnier, negociador-chefe da UE para o brexit terá chegado a afirmar que a última oferta do Reino Unido sobre a divisão das áreas de pesca nas águas britânicas em 2021 era "totalmente inaceitável". Estas declarações foram, também, avançadas por diplomatas da UE à Reuters.

O Reino Unido votou a saída da União Europeia em 2016, através de um referendo, mas o abandono da UE só aconteceu este ano.