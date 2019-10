Brexit: Berlim diz que negociações continuam. Paris abre a porta a um acordo

Esta tarde, os líderes europeus vão sentar-se à mesa para dar início aos trabalhos do Conselho Europeu. O tema principal é a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), mas a poucas horas do arranque do encontro em Paris há a expectativa de que um acordo possa ser alcançado em breve. Porém, de Berlim a mensagem é que as negociações continuam.

Jean-Baptiste Lemoyone, secretário de Estado francês para a Europa e Negócios Estrangeiros, disse esta manhã a uma estação de televisão que um acordo para o Brexit “está na ‘palma da mão’, mas não é garantido”, citado pela Lusa. “Nós esperamos um acordo, se viesse nas próximas horas seria perfeito”, acrescentou. O governante não escondeu que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem de posteriormente negociar com o partido Unionista da Irlanda do Norte, o “que não é fácil”.

A chanceler alemã, Angela Merkel, por sua vez, já fez saber que as negociações para a saída do Reino Unido do bloco económico “estão numa melhor direção” do que anteriormente, mas ainda falta “percorrer o caminho” para alcançar o acordo, de acordo com a agência Lusa. “Nos últimos dias houve uma evolução significativa, estamos numa melhor direção, mas ainda não chegamos ao fim”.

Ainda assim, e apesar destes comentários, a líder alemã indicou ainda no parlamento germânico, segundo o The Guardian, que “não pode dizer hoje como é que o Conselho Europeu vai terminar amanhã. Mas posso dizer que não vamos permitir que o ódio e a violência se reacenda na ilha da Irlanda novamente”.

Unionistas da Irlanda do Norte rejeitam proposta

Esta manhã, o Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP), determinante para o acordo sobre o Brexit, disse que “tal como estão as coisas” não pode aceitar o pacto que Londres está a negociar com a União Europeia. A líder do DUP, Arlene Foster, em comunicado citado pela Lusa, manifesta reservas em relação ao acordo.

Boris Johnson esperava concluir as negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, mas os unionistas, que compõem a coligação governamental conservadora britânica, não concordam com a proposta sobre a fronteira que separa a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.

“Participamos nas conversações com o governo. Tal como estão as coisas não podemos aceitar o que está a ser sugerido sobre questões aduaneiras e outros assuntos relacionados até porque a questão da aplicação do IVA não é clara”, refere a nota do Partido Unionista.

Mesmo assim, o comunicado assinado por Foster e pelo “número dois” dos unionistas, Nigel Dodds, assinala que “vão continuar a trabalhar com o governo na tentativa de alcançarem um acordo sensato que funcione para a Irlanda do Norte e possa proteger a integridade económica e constitucional do Reino Unido”.