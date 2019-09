Brexit: Blair adverte Corbyn para risco de eleições legislativas antecipadas

O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair aconselhou esta segunda-feira, 2 de setembro, o líder do partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a evitar a “armadilha de elefante” representada por umas eleições legislativas que poderão ser usadas pelo governo para forçar um Brexit sem acordo.

Num discurso em Londres no Institute for Government, Blair argumentou que, se o primeiro-ministro, Boris Johnson, conseguir convocar eleições para novembro, o parlamento será suspenso durante 31 de outubro e não poderá fazer nada para impedir uma saída sem acordo.

Aquela data foi determinada pelo Conselho Europeu como o prazo para a conclusão do processo da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), iniciado em março de 2017 na sequência de um referendo em 2016, quando 52% dos eleitores britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia.

Até agora, o partido Trabalhista tem reiterado o desejo de eleições legislativas antecipadas para dar ao Labour a possibilidade de negociar com a União Europeia um acordo de saída que mantenha o Reino Unido no mercado único europeu e alinhado com a UE em termos de legislação laboral e ambiental.

Porém, o principal partido da oposição pode bloquear a antecipação de eleições legislativas porque a lei determina que estas só podem ser convocadas se tiverem o apoio de dois terços dos deputados da Câmara dos Comuns.

“É contraintuitivo para os partidos da oposição recusarem umas eleições. Mas neste caso excecional, é vital que o façam por uma questão de princípio, até que o Brexit esteja resolvido”, defendeu Blair.

O antigo líder trabalhista, defensor de um novo referendo, considera que umas eleições legislativas seriam uma “armadilha de elefante” que favoreceriam mais o governo do primeiro-ministro, Boris Johnson, porque este iria usar na campanha a ameaça de um governo liderado por Corbyn.

“Ao recuar da ideia dele próprio como um ‘primeiro-ministro temporário’, Jeremy Corbyn comportou-se de forma responsável, e se ele continuar a colocar o país em primeiro ligar, ele vai beneficiar o país e a ele próprio. Ele pode agora desempenhar um papel decisivo na forma como o Brexit vai evoluir”, vincou Blair.