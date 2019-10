Brexit: Boris pede novo adiamento ainda hoje. Europa fala segunda-feira

O primeiro-ministro britânico assegurou hoje ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que vai fazer um novo pedido de adiamento do brexit, previsto para 31 de outubro, foi hoje divulgado por fonte do processo à agência noticiosa France Presse.

O presidente do Conselho Europeu “vai fazer consultas com os dirigentes dos 27 sobre a forma de agir”, acrescentou a mesma fonte, depois de a Câmara dos Comuns ter hoje votado a favor de uma proposta que força o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a pedir um adiamento do brexit até ser aprovada no parlamento britânico a legislação que regulamente o acordo de saída.

O grupo diretor do Parlamento Europeu (PE) para o brexit anunciou que vai analisar na segunda-feira a aprovação, pela Câmara dos Comuns, indicou hoje Guy Verhofstadt. A informação foi avançada pelo coordenador da assembleia europeia numa publicação na sua conta na rede social Twitter, na qual também defende que, “independentemente daquilo que acontecer a seguir”, as manifestações de hoje junto do parlamento britânico demonstram “quão importante é uma parceria futura próxima entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido”.

Verhofstadt referia-se aos milhares de pessoas que se concentraram hoje no centro de Londres, junto à Câmara dos Comuns, para pedir que o Reino Unido não saísse do bloco comunitário. A iniciativa decorreu ao mesmo tempo que os parlamentares britânicos aprovavam, por 322 votos a favor e 306 votos contra, uma proposta que força o primeiro-ministro a pedir um adiamento do brexit até ser aprovada no parlamento britânico a legislação que regulamente o acordo de saída, uma opção já rejeitada por Boris Johnson.

“Não vou negociar um adiamento, nem a lei me obriga a fazê-lo”, reagiu Boris Johnson, acrescentando que “mais um adiamento seria mau para este país ou para União Europeia e mau para a democracia”. O primeiro-ministro referia-se à “lei Benn”, que o ‘obriga’ a escrever uma carta até às 23:00 de hoje, a solicitar uma extensão do processo de saída da UE por três meses, até 31 de janeiro, se a Câmara dos Comuns não aprovar um acordo ou autorizar uma saída sem acordo até 19 de outubro.

Assim, o governo britânico decidiu retirar a proposta para ser votado o novo acordo para o brexit negociado pelo primeiro-ministro e já endossado pelos chefes de Estado e de governo dos 27, mas pretende apresentar na próxima semana a proposta de lei para regulamentar o acordo para conseguir sair da UE até 31 de outubro. Da agenda da sessão plenária desta semana do Parlamento Europeu consta a votação de medidas para atenuar efeitos de uma eventual saída sem acordo do Reino Unido da UE.

As propostas, que serão votadas na terça e quinta-feira na cidade francesa de Estrasburgo, visam prorrogar medidas de contingência relativas ao orçamento da UE, aos transportes e às pescas e assegurar apoio financeiro aos mais afetados por um brexit sem acordo. Com Lusa