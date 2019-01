Brexit: Confederação do Turismo “preocupada”

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, manifesta-se “preocupado” com os efeitos do ‘Brexit’ no turismo em Portugal e defende uma ação cirúrgica para não se perderem turistas britânicos.

O debate na Câmara dos Comuns sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (‘Brexit’) será retomado na quarta-feira e será o ministro do ‘Brexit’, Stephen Barclay, a dar início aos trabalhos. A Lusa falou com a Confederação do Turismo Português (CTP), para ouvir a sua perspetiva sobre qual poderá ser o impacto para Portugal da saída do Reino Unido da União Europeia.

Francisco Calheiros, presidente da CTP, admite, em declarações à Lusa, estar “preocupado com o ‘Brexit’” porque “a União Europeia foi estudada para a união e não para a desunião, por isso, falou-se sempre sobre como entrar, mas nunca se falou sobre como sair”.

O responsável da CTP lembra que os turistas britânicos são muito importantes para Portugal, sobretudo para o turismo no Algarve e na Madeira.

~“Já estamos a sentir os efeitos. Houve um aumento de 10% nas dormidas de britânicos em 2016 face a 2015, em 2017 face a 2016 a variação foi nula, e, entre janeiro e outubro de 2018 houve uma descida de 9% nas dormidas face a 2017. É uma situação que nos preocupa”, admite.

Por isso, existe já um “grupo de acompanhamento que vai reunir ainda esta semana para identificar eventuais problemas e antecipar soluções”, referiu, acrescentando que este grupo inclui a Secretaria de Estado do Turismo, a Secretaria de Estado da Internacionalização e o Turismo de Portugal.

De acordo com um estudo promovido pela CIP – Confederação Empresarial de Portugal, divulgado em outubro e apresentado no parlamento em dezembro, o turismo e as exportações do setor automóvel são duas das áreas que mais podem sofrer com o ‘Brexit’ em Portugal.

Francisco Calheiros alerta sobretudo para a saída do Reino Unido do Espaço Schengen [ e para a necessidade de os turistas britânicos precisarem de visto para entrar em Portugal.

Se o Reino Unido sair da União Europeia sem acordo, os turistas britânicos serão considerados oriundos de países terceiros, como aqueles que não estão nem na União Europeia nem no Espaço Económico Europeu, como é o caso dos Estados Unidos e da Austrália, por exemplo. Assim sendo, os turistas britânicos precisarão de passaportes válidos para entrar em Portugal.

“Temos de estudar este tipo de consequências”, disse o presidente da CTP, sublinhando que “está na altura de fazer mais promoção no Reino Unido, de tentar substituir as companhias aéreas que deixaram de voar para o Algarve, de reforçar alguns produtos populares no Reino Unido, como o golfe – os ingleses são fanáticos por golfe –, e apostar no MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), que leva muita gente para o Algarve”.

Para o presidente da CTP, “temos de ser cirúrgicos” porque existe uma percentagem muito grande de britânicos entre o total de estrangeiros que vão para o Algarve” e “não podemos arriscar perder esse mercado tão importante” para Portugal.

“É preciso haver mais voos diretos e reforçar a aposta nos produtos de que os ingleses gostam. É preciso atacar cirurgicamente”, defendeu.

O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia será votado pelo Parlamento britânico em 15 de janeiro.